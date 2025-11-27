spectacle MARIONNETTES EN QUÊTE D’HAUTEUR les Incompressibles au REX le REX Nouméa Nouméa

spectacle MARIONNETTES EN QUÊTE D’HAUTEUR les Incompressibles au REX

le REX Nouméa 27 Avenue de la Victoire, 98 000 Nouméa Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : 1500 – 1500 – XPF

Tarif réduit

(-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’aide médicale)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 18:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

Date(s) :

2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30

Dans un théâtre à la guignol commence Le Ballet des Balais. Mais la représentation est vite interrompue par l’une des marionnettes qui décide de faire grève dorénavant, elle jouera de grands textes d’auteurs ou rien !

.

le REX Nouméa 27 Avenue de la Victoire, 98 000 Nouméa Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +33 275636 acchapito@gmail.com

English :

Le Ballet des Balais begins in a guignol -style theater. But the performance is soon interrupted by one of the puppets who decides to strike out on her own: sorry, she’ll play great texts by authors or nothing at all!

German :

In einem Theater à la Kasperletheater beginnt Das Ballett der Besen . Doch die Vorstellung wird schnell von einer der Puppen unterbrochen, die beschließt, sich zu verziehen

Italiano :

Le Ballet des Balais inizia in un’ambientazione da guignol teatrale. Ma lo spettacolo viene rapidamente interrotto da una delle marionette che decide di mettersi in proprio: scusate, interpreterà grandi testi d’autore o niente!

Espanol :

Le Ballet des Balais comienza en un escenario de guignol teatral. Pero la representación se ve rápidamente interrumpida por una de las marionetas que decide actuar por su cuenta: ¡lo siento, interpretará grandes textos de autores o nada!

L’événement spectacle MARIONNETTES EN QUÊTE D’HAUTEUR les Incompressibles au REX Nouméa a été mis à jour le 2025-11-13 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie