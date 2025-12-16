Spectacle Marionnettes Pas Sage Blanche Laine Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie
Spectacle Marionnettes Pas Sage Blanche Laine Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie lundi 22 décembre 2025.
Spectacle Marionnettes Pas Sage Blanche Laine
Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24
Voici une comêêêêêdie musicale pyrénéenne et non holywoodienne où les moutons sont rois, pardons, les moutonnes sont reines ! Accompagnée de parodies musicales et chansons originales, Blanche Laine découvre sa nouvelle estive super ! Mais ce n’est pas de tout repos ! Edst-ce la faute des Vilous ou y en a-t-il de plus Vilous encore… Marionnettes à tringle à partir de 3 ans pour une durée de 35min.
Sur réservation. .
Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 86 20 marionnettes-pas-sage@orange.fr
L’événement Spectacle Marionnettes Pas Sage Blanche Laine Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn