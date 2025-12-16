Spectacle Marionnettes Pas Sage Blanche Laine Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie

Spectacle Marionnettes Pas Sage Blanche Laine

Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27 2025-12-29

Spectacle d’ombre colorées, avec une histoire simple. Petit Hibou tombe du nid et rencontre plusieurs animaux qui vont l’aider (ou pas pour certains !) à retrouver sa maman. La magie de l’ombre, la douceur de l’histoire, les personnages spécifiques attirent le regard des enfants… et des adultes qui les accompagnent ! Musique en direct (guimbardes), bruitages et chansons, dans un joli castelet décoré. Durée 27 minutes, un spectacle pour le 55-110 centimètres ! Sur réservation. .

Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 86 20 marionnettes-pas-sage@orange.fr

