Spectacle Marionnettes Pas Sage Petit Hibou Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie

Spectacle Marionnettes Pas Sage Petit Hibou

Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Un spectacle pour le 55-110… centimètres !

Le spectacle Petit Hibou est un spectacle d’ombres colorées, avec une histoire simple. L’histoire raconte celle d’un petit hibou qui tombe du nid et part à l’aventure pour retrouver sa maman. En chemin, il rencontre différents animaux certains l’aident, d’autres non, dans une série de situations simples, tendres et souvent drôles. .

Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 86 20 marionnettes-pas-sage@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Marionnettes Pas Sage Petit Hibou

L’événement Spectacle Marionnettes Pas Sage Petit Hibou Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn