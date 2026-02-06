Spectacle Marionnettes Pas Sage Petit Hibou Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie
Spectacle Marionnettes Pas Sage Petit Hibou Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie samedi 14 février 2026.
Spectacle Marionnettes Pas Sage Petit Hibou
Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Un spectacle pour le 55-110… centimètres !
Le spectacle Petit Hibou est un spectacle d’ombres colorées, avec une histoire simple. L’histoire raconte celle d’un petit hibou qui tombe du nid et part à l’aventure pour retrouver sa maman. En chemin, il rencontre différents animaux certains l’aident, d’autres non, dans une série de situations simples, tendres et souvent drôles. .
Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 86 20 marionnettes-pas-sage@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Marionnettes Pas Sage Petit Hibou
L’événement Spectacle Marionnettes Pas Sage Petit Hibou Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn