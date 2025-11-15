Spectacle Marlène Piaf Theater Baden Alsace

Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

À travers une suite de tableaux musicaux, deux comédiennes jouent, chantent et racontent l’ascension de ces deux grandes artistes, idoles en leur temps et liées par une profonde amitié.

Toujours traquées et observées, souvent autodestructrices, elles possédaient toutes deux une volonté de fer qui leur permit de réussir. Arrivées au sommet de la gloire, elles furent déchirées entre l’envie de tout donner et l’impossibilité de se préserver.

Une pièce de théâtre musical franco-allemand d’Edzard Schoppmann à ne pas manquer. .

Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

