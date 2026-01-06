Spectacle Martigues solidaire Rond point de l’hôtel de ville Martigues

Spectacle Martigues solidaire

Vendredi 6 février 2026 à partir de 20h. Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

La Ville de Martigues, en partenariat avec les associations caritatives, organisent le grand spectacle de la solidarité. Cette année, l’artiste tête d’affiche sera Chimène Badi.

Cette opération repose sur un principe simple et novateur le ticket d’entrée (ticket solidaire) sera délivré non pas après paiement en argent mais en échange d’un don en denrées non périssables et produits d’hygiène.

Chaque participant pourra fournir des denrées produit salé, produit sucré et produit d’entretien ou d’hygiène.



6 associations martégales se partageront la collecte Secours Populaire, Secours Catholique, Restos du Cœur, Partage, la Croix-Rouge française et Les Équipes Saint-Vincent.



Où déposer vos dons ?

A partir du 20 janvier dans les lieux culturels de la ville Maison de la vie association, MJC, accueil de l’hôtel de ville, conservatoire P. Picasso, médiathèque L. Aragon, centres sociaux et maisons de quartier, les collèges et lycées.

Les samedis 17, 24, 31 janvier de 10h à 18h à Auchan, Intermarché et Carrefour (Port-de-Bouc).

Du 2 au 6 février à la halle de Martigues. .

English :

The City of Martigues, in partnership with charitable organizations, is organizing a major solidarity show. This year, the headline artist will be Chimène Badi.

