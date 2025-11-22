Spectacle | MARTINE en patriarcat Saussignac
Spectacle | MARTINE en patriarcat Saussignac samedi 22 novembre 2025.
Spectacle | MARTINE en patriarcat
Salle du Château Saussignac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Un seule en scène féministe qui s’entoure de la figure de Martine la jeune fille modèle des albums de jeunesse, pour déconstruire l’image de la princesse et rencontrer celle de la sorcière. .
Salle du Château Saussignac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 78 87 00
