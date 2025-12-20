Spectacle Mary Candies La Grande Aventure avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Spectacle Mary Candies La Grande Aventure

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : 32 – 32 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Venez vivre en famille la Grande Aventure de Mary Candies !

.

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 palaisdescongres@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bring the whole family along on Mary Candies’ Great Adventure!

L’événement Spectacle Mary Candies La Grande Aventure Montélimar a été mis à jour le 2025-12-20 par Montélimar Tourisme Agglomération