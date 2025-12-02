Spectacle Massimo Fusco Corps sonore corps juniors 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence

Spectacle Massimo Fusco Corps sonore corps juniors

Mardi 2 décembre 2025 à 9h30, 10h30, 14h et 19h. 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Installés sur une île moelleuse composée de coussins en forme de galets, les enfants s’immergent dans un univers sonore, équipés d’un casque audio, et découvrent une série de récits partagés par d’autres enfants.Familles

Le dispositif sonore, conjugué à la présence proche d’un duo de danseurs-masseurs, ouvre la voie à des sensations nouvelles. L’installation-spectacle propose une immersion sensorielle qui, le temps d’une écoute, d’une danse ou d’un massage (pour celles et ceux qui le souhaitent), invite chacun et chacune à se reconnecter à ses propres perceptions et ressentis de leur corps. Inspirée de la pizzica — danse populaire du sud de l’Italie, rythmée, ancrée et tourbillonnante — Corps sonores Juniors offre un moment suspendu, une parenthèse de douceur, loin de l’agitation quotidienne. .

3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Settled on a soft island made of pebble-shaped cushions, children immerse themselves in a world of sound, equipped with headphones, and discover a series of stories shared by other children.

German :

Auf einer weichen Insel aus kieselsteinförmigen Kissen tauchen die Kinder mit Kopfhörern in eine Klangwelt ein und entdecken eine Reihe von Erzählungen, die von anderen Kindern geteilt werden.

Italiano :

Sistemati su una morbida isola composta da cuscini a forma di sassolini, i bambini si immergono in un mondo sonoro, muniti di cuffie, e scoprono una serie di storie condivise da altri bambini.

Espanol :

Instalados en una suave isla formada por cojines en forma de guijarros, los niños se sumergen en un mundo sonoro, equipados con auriculares, y descubren una serie de historias compartidas por otros niños.

