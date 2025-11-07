Spectacle Match Aller Centre culturel Vauban Toul

Spectacle Match Aller

Il n’est pas encore 5h00 du matin. Laurence et Jean-Marc, couple bourgeois de sexagénaires, sont toujours endormis. Soudain l’interphone de leur appartement retentit. C’est Matthieu, leur fils unique qui est dans le hall d’entrée. Bien sûr, on ouvre toujours la porte à son enfant, quelle que soit l’heure.

Parfois, c’est pour le meilleur, parfois, c’est pour le pire.

Et aujourd’hui, c’est l’heure des comptes…Tout public

English :

It’s not yet 5:00 am. Laurence and Jean-Marc, a middle-class couple in their sixties, are still asleep. Suddenly, their apartment’s intercom buzzes. It’s Matthieu, their only son, in the entrance hall. Of course, you always open the door for your child, whatever the hour.

Sometimes it’s for the best, sometimes for the worst.

And today is the day of reckoning…

German :

Es ist noch nicht 5 Uhr morgens. Laurence und Jean-Marc, ein bürgerliches Paar in den Sechzigern, schlafen noch. Plötzlich ertönt die Gegensprechanlage ihrer Wohnung. Es ist Matthieu, ihr einziger Sohn, der in der Eingangshalle steht. Natürlich hält man seinem Kind immer die Tür auf, egal wie spät es ist.

Manchmal ist es zum Guten, manchmal zum Schlechten.

Und heute ist die Stunde der Abrechnung…

Italiano :

Non sono ancora le 5 del mattino. Laurence e Jean-Marc, una coppia borghese di sessantenni, stanno ancora dormendo. All’improvviso, il citofono del loro appartamento suona. È Matthieu, il loro unico figlio, all’ingresso. Naturalmente si apre sempre la porta al proprio figlio, a qualsiasi ora.

A volte è per il meglio, a volte per il peggio.

E oggi è il giorno della resa dei conti…

Espanol :

Aún no son las 5 de la mañana. Laurence y Jean-Marc, una pareja de clase media de unos sesenta años, siguen durmiendo. De repente, suena el interfono de su piso. Es Matthieu, su único hijo, en el recibidor. Por supuesto, siempre abres la puerta a tu hijo, sea la hora que sea.

A veces es para bien, a veces para mal.

Y hoy es el día del juicio final…

