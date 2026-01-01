Spectacle Match ! Le Minou reçoit L’AIA d’Antibes ! SALLE BRAUN Metz

Spectacle Match ! Le Minou reçoit L’AIA d’Antibes !

SALLE BRAUN 18 rue Mozart Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-01-10 20:00:00

Le Minou reçoit l’AIA d’Antibes !

Après avoir avoir ronronné ses histoires au coin de la cheminée de la MCL Saint Marcel, sous les guirlandes, les applaudissement et une raclette, le Minou se réveille de son hibernation et sors les griffes pour 2026 !

L’AIA d’Antibes ne ramène pas que le soleil dans ses valises, ils embarquent avec eux leur talent et le gout du défi ! Retour à la salle Braun pour une confrontation entre chats et lapins Un arbitre exigeant, une scène qui grince, des votes qui comptent vraiment et des pluies de chaussettes !

Que ce soit dans la galéjade ou l’émotion, venez vivre un spectacle unique et éphémère qui n’existera que pour vos yeux, l’espace d’un soir, mais restera dans vos mémoires.

Atelier d’initiation à l’impro !

Vous avez toujours rêvé d’impressionner vos collègues à la machine à café avec votre répartie ou votre meilleure imitation de girafe ? Vous chercher à bouleverser votre belle-mère ou votre conseiller bancaire ? Alors venez à notre atelier d’initiation à l’improvisation théâtrale ! Nos supers coachs vous guideront avec bonne humeur et bienveillance à travers des exercices ludiques et pédagogiques pour assimiler les principes de l’improvisation.

L’atelier se déroulera de 16H à 18H30, rendez vous devant la Salle Braun. L’achat d’un billet pour l’initiation vous octroie également une place pour le spectacle du soir !Tout public

SALLE BRAUN 18 rue Mozart Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Le Minou plays host to Antibes AIA!

After purring his stories by the fireplace at the MCL Saint Marcel, under garlands, applause and a raclette, Le Minou wakes up from his hibernation and gets his claws out for 2026!

The Antibes AIA aren’t just packing sunshine in their suitcases, they’re bringing their talent and their taste for a challenge with them! Back to the Salle Braun for a confrontation between cats and rabbits: a demanding referee, a creaky stage, votes that really count and rains of socks!

Whether you’re in for a laugh or a thrill, come and experience a unique and ephemeral show that will exist only for your eyes, for one evening, but will remain in your memories.

Improv initiation workshop!

Have you always dreamed of impressing your colleagues at the coffee machine with your repartee or your best giraffe imitation? Are you looking to upset your mother-in-law or your bank advisor? Then come along to our introductory workshop on theatrical improvisation! Our super coaches will guide you with good humor and kindness through fun and educational exercises to help you assimilate the principles of improvisation.

The workshop runs from 4pm to 6:30pm, meeting point in front of the Salle Braun. Purchase of an introductory ticket also entitles you to a place at the evening show!

