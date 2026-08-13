Spectacle Mathieu au millieu Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Spectacle Mathieu au millieu

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 10:00:00

fin : 2026-12-08

Date(s) :

2026-12-08

Mathieu a 7 ans. Il y a encore quelques mois, tout allait bien dans sa vie. Il adorait son grand frère, Élio, qui se déguise tous les jours et même, parfois, met du maquillage. Et puis, sa maman n’avait d’yeux que pour lui. Mais ça, c’était avant.

Avant que son petit frère n’arrive à la maison.

Depuis, rien n’est plus pareil. Bébé par-ci, bébé par-là tout le monde s’extasie devant lui. Même Élio s’est laissé prendre au piège. Alors aux grands maux les grands remèdes, Mathieu décide de se débarrasser de Bébé…

Spectacle proposé dans le cadre du festival théatre à tout âge et en partenariat avec très tôt théatre.

Durée de 40min

Dés 5 ans .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle Mathieu au millieu Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS