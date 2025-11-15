Spectacle Mathieu Madenian à pleurer de rire Salle des fêtes Pierrelatte
Spectacle Mathieu Madenian à pleurer de rire Salle des fêtes Pierrelatte samedi 15 novembre 2025.
Spectacle Mathieu Madenian à pleurer de rire
Salle des fêtes 7 avenue du Maréchal Juin Pierrelatte Drôme
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Tarif réduit
à l’office de tourisme
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15 22:00:00
2025-11-15
Mise en scène Kader Aoun.
Salle des fêtes 7 avenue du Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98
English :
Directed by Kader Aoun.
German :
Inszenierung Kader Aoun.
Italiano :
Diretto da Kader Aoun.
Espanol :
Dirigida por Kader Aoun.
