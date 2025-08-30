Spectacle Mathieu Nina, humour

2T Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Spectacle Mathieu Nina En bas de l’échelle’ à la salle de l’Avant-Scène.

Il a fait de son handicap une force… et même un spectacle ! Dans En bas de l’échelle , Matthieu Nina raconte tout, sans tabou, et fait rire là où l’on n’oserait pas. À dix ans, Matthieu Nina est victime d’un grave accident une chute d’échelle qui le plonge deux mois dans le coma et lui laisse un lourd handicap moteur. Plutôt que de se résigner, il a transformé cette épreuve en force. Sa chanson fétiche, I Will Survive de Gloria Gaynor, illustre bien son esprit de combattant. Monter sur scène lui a demandé du temps et de la persévérance, mais aujourd’hui, il en a fait son terrain de jeu. Chaque soir, il raconte ce que personne n’ose dire, là où ça fait peur, et réussit le tour de force de faire rire dans l’espace même de la douleur.. 18 .

2T Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 65 39 billetterieasso@avantscene-argenton.com

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English :

Mathieu Nina’s show ‘En bas de l’échelle’ at the Avant-Scène.

L’événement Spectacle Mathieu Nina, humour Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée de la Creuse