Spectacle : Matrimoine #3 « Mélusine Reloaded » Samedi 20 septembre, 18h30 Le Point du Jour Manche

Durée 45 min.

Début : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T19:15:00

Projet réalisé dans le cadre des Journées du Matrimoine.

Dans un monde tout juste en avance sur le nôtre, réapparaît Mélusine, la fée serpent. Dans une ville aseptisée, post-démocratique et multi-polluée, où les systèmes de contrôle ont généré une langue atrophiée envahie d’acronymes, Mélusine revient lutter. Elle propose de nouvelles pratiques, imagine de nouvelles rives habitables.

Le conte dystopique de l’écrivaine et poétesse Laure Gauthier est publié aux éditions Corti.

Informations au 06 69 49 02 96

Le Point du Jour 107 avenue de Paris, 50100 Cherbourg-en-Cotentin, France Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 0233229923 http://lepointdujour.eu Inauguré en 2008, Le Point du Jour est un centre d’art / éditeur tourné vers la photographie. La programmation privilégie des œuvres dans lesquelles une réalité sociale, politique ou historique est prise en compte, mais qui en donnent une interprétation, sans méconnaître ses contradictions ou ses opacités.

