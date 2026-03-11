Spectacle MATTHIEU NINA EN BAS DE L’ECHELLE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde
Spectacle MATTHIEU NINA EN BAS DE L’ECHELLE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde jeudi 2 avril 2026.
Spectacle MATTHIEU NINA EN BAS DE L’ECHELLE à L’Improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Matthieu Pas d’rampe, pas d’scène
À 10 ans, Matthieu est tombé d’une échelle et est devenu handicapé.
25 ans plus tard, il monte enfin sur scène. .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle MATTHIEU NINA EN BAS DE L’ECHELLE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-09 par Brive Tourisme