1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Spectacle « Maudit Blues », à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, jeudi 9 octobre 2025 à 20:30.

Un spectacle à la croisée de l’art et du Soin

Au cœur de cette création, chaque artiste, patient ou soignant, partage son vécu dans un univers où le slam et le spoken word donnent voix aux émotions et à la résilience.

Plus qu’un simple spectacle, il s’agit d’un récit introspectif, retraçant le parcours des artistes face à la maladie, de son irruption bouleversante à la réalité de la vie hospitalière, entre espoir et désespoir, jusqu’à l’acceptation et l’apprivoisement des symptômes par la création artistique. .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

