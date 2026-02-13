Spectacle ‘Mauvais pichenette’ CSC Kergomard Verdun
Spectacle ‘Mauvais pichenette’ CSC Kergomard Verdun samedi 14 mars 2026.
Spectacle ‘Mauvais pichenette’
CSC Kergomard 9 Rue Jean Paché Verdun Meuse
Tarif : 14 EUR
14
Tarif réduit
Date et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-14 17:30:00
fin : 2026-03-14 15:15:00
Date(s) :
2026-03-14
Une cuisine, un dîner, une famille. Soudain, tout explose autour des questions du racisme et du nationalisme. Les mots claquent, les idéologies s’opposent. Êtes-vous prêts aussi à prendre la parole ?
Prix tout doux avec la carte Voilà !Tout public
14 .
CSC Kergomard 9 Rue Jean Paché Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 67 67
English :
A kitchen, a dinner party, a family. Suddenly, everything explodes around the issues of racism and nationalism. Words fly, ideologies clash. Are you ready to speak out?
Low prices with the Voilà card!
