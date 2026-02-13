Spectacle ‘Mauvais pichenette’ CSC Kergomard Verdun

Spectacle ‘Mauvais pichenette’

CSC Kergomard 9 Rue Jean Paché Verdun Meuse

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 17:30:00

fin : 2026-03-14 15:15:00

2026-03-14

Une cuisine, un dîner, une famille. Soudain, tout explose autour des questions du racisme et du nationalisme. Les mots claquent, les idéologies s’opposent. Êtes-vous prêts aussi à prendre la parole ?

Prix tout doux avec la carte Voilà !Tout public

CSC Kergomard 9 Rue Jean Paché Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 67 67

English :

A kitchen, a dinner party, a family. Suddenly, everything explodes around the issues of racism and nationalism. Words fly, ideologies clash. Are you ready to speak out?

Low prices with the Voilà card!

