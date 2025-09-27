Spectacle Max et Martin les Aventuriers de la Peur Vitré

19 Boulevard de Laval Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-27 15:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Le 37B joue son spectacle jeune public Max et Martin, les aventuriers de la peur à 15h30 le samedi 27 septembre à l’ancien Cinéma de Vitré (19 boulevard de Laval, 35500 Vitré).

Spectacle pour enfants de 3 à 8 ans.

Martin est un petit garçon inquiet. Il s’inquiète quand il faut aller à l’école. Il s’inquiète quand il faut manger à la cantine. Il s’inquiète quand il y a du bruit, des disputes… Martin a peur parce qu’il est sensible. Pas comme les autres. Il voudrait être comme son héros, Max l’Aventurier qui lui n’a peur de rien ! Max, c’est son jouet préféré… et une nuit Max prend vie et emmène Martin à l’aventure pour lui apprendre à affronter ses peurs.

Pensez à réservez ! Billetterie disponible sur HelloAsso. .

19 Boulevard de Laval Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

