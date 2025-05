Spectacle – Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy, 30 mai 2025 15:00, Mazet-Saint-Voy.

Haute-Loire

Spectacle Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30 15:00:00

fin : 2025-05-30

Date(s) :

2025-05-30

Après 2 semaines de résidence de création du théâtre Amer, Mathieu Coblentz propose le spectacle de fin de résidence. « Le Roi Lear » de William Shakespear.

Salle Le Calibert Chemin du Bruas

Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

After 2 weeks of Amer Theatre’s creative residency, Mathieu Coblentz presents the end-of-residency show. « King Lear » by William Shakespear.

German :

Nach zwei Wochen kreativer Residenz des Theaters Amer führt Mathieu Coblentz das Abschlussstück der Residenz auf. « König Lear » von William Shakespear.

Italiano :

Dopo una residenza di 2 settimane al Théâtre Amer, Mathieu Coblentz presenta lo spettacolo di fine residenza. « Re Lear » di William Shakespear.

Espanol :

Tras una residencia de 2 semanas en el Théâtre Amer, Mathieu Coblentz presenta el espectáculo de fin de residencia. « El Rey Lear » de William Shakespear.

