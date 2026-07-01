Spectacle médiéval avec Bir Ha Dir Brélès
mercredi 22 juillet 2026 · Brélès
Informations pratiques
Brélès
Spectacle médiéval avec Bir Ha Dir
Château de Kergroadez Brélès Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22 21:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Venez assister au château de Kergroadez à deux spectacles d’évocation médiévale en partenariat avec l’association Bir Ha Dir.
La légende de Cordes Alors que Le pays de Medelian est en guerre et que les habitants souffrent, une jeune femme pleine de ressources apporte une lueur d’espoir.
Les jumeaux de Paix-rouge: Suivez l’épopée des jumeaux Joan et Ulric, enfants de la rue dont les vies seront mise à rude épreuve. .
Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40
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English :
L’événement Spectacle médiéval avec Bir Ha Dir Brélès a été mis à jour le 2026-07-16 par OT IROISE BRETAGNE
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