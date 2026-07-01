Informations pratiques

Brélès

Spectacle médiéval avec Bir Ha Dir

Château de Kergroadez Brélès Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22 21:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Venez assister au château de Kergroadez à deux spectacles d’évocation médiévale en partenariat avec l’association Bir Ha Dir.

La légende de Cordes Alors que Le pays de Medelian est en guerre et que les habitants souffrent, une jeune femme pleine de ressources apporte une lueur d’espoir.

Les jumeaux de Paix-rouge: Suivez l’épopée des jumeaux Joan et Ulric, enfants de la rue dont les vies seront mise à rude épreuve. .

Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle médiéval avec Bir Ha Dir Brélès a été mis à jour le 2026-07-16 par OT IROISE BRETAGNE