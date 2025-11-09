Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle médiéval Ranton

Spectacle médiéval Ranton dimanche 9 novembre 2025.

Salle des Fêtes Ranton Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09

2025-11-09

Spectacle médiéval pour petits et grands l’épée affutée, le roi en danger
crêpes et buvette sur place   .

Salle des Fêtes Ranton 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22 

