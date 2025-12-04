Spectacle Mel Bonis, une compositrice à découvrir Creysse
217 Les Places Creysse Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-28 18:00:00
Concert avec lecture du livre que vient de consacrer Alissa Wenz pour la compositrice post-romantique Mel Bonnis
Avec Nigel Evans, piano, Marie-Odile Lafon, soprano, Florence Lecocq, mezzo
Verre de l’amitié offert
Sur réservation
217 Les Places Creysse 46600 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96
English :
Concert with reading of Alissa Wenz’s new book on the post-romantic composer Mel Bonnis
With Nigel Evans, piano, Marie-Odile Lafon, soprano, Florence Lecocq, mezzo
Complimentary glass of friendship
On reservation
