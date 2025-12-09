Spectacle « Mélange 2 temps » Rodez

Spectacle « Mélange 2 temps »

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : 22 – 22 – 25 EUR

Théâtre spectacle « Mélange 2 temps », à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 9 décembre 2025 à 20:30.

De retour au Théâtre des 2 Points, BP ZOOM nous offre un spectacle anniversaire, Mélange 2 temps, véritable florilège poético-burlo-clownesque pour ses 20 ans.

Mister B. et Mister P., 2 personnages intemporels, duo épique, deux énergumènes qui adorent se détester.

Mister P est lunaire et maladroit, Mister B est autoritaire et raisonnable. Tout les oppose, sauf cette fragilité commune et cette âme qui nous touche, nous chatouille les zygomatiques et titille notre âme d’enfant.

BP Zoom est comme l’air d’une chanson dont on ne connaît pas le nom et que l’on se surprend à fredonner. Mister B. et Mister P. sont deux personnages burlesques qui font surgir drôlerie et poésie d’un geste banal ou de la situation quotidienne la plus anodine.

…même l’installation d’un simple micro tourne au délire Télérama .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

English :

Theater: show « Mélange 2 temps », at MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, Tuesday December 9, 2025 at 8:30pm.

German :

Theater: Aufführung « Mélange 2 temps » im MJC de Rodez Théâtre des 2 Points am Dienstag, den 9. Dezember 2025 um 20:30 Uhr.

Italiano :

Teatro: spettacolo « Mélange 2 temps », al MJC di Rodez Théâtre des 2 Points, martedì 9 dicembre 2025 alle 20:30.

Espanol :

Teatro: espectáculo « Mélange 2 temps », en el MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, martes 9 de diciembre de 2025 a las 20:30 h.

