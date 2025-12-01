SPECTACLE MELANGE 2 TEMPS Sérignan

SPECTACLE MELANGE 2 TEMPS

Parc rayonnant de la Cigalière Sérignan Hérault

Tarif : 30 – 30 – 33.5 EUR

Début : 2025-12-17

2025-12-17

BP ZOOM fête ses 20 ans avec Mélange 2 Temps, un duo clownesque tendre et burlesque où Mister B. et Mister P. réveillent rires, poésie et notre âme d’enfant.

Mister B. et Mister P., duo intemporel et épique, adorent se détester l’un est lunaire et maladroit, l’autre autoritaire et raisonnable. Tout les oppose, sauf une fragilité partagée et cette humanité qui touche droit au cœur, déclenche le rire et réveille notre âme d’enfant.

Référence incontournable du cirque, ils s’inspirent de Buster Keaton, Jacques Tati ou encore des Monty Python pour faire surgir poésie et drôlerie du moindre geste ou de la situation la plus banale.

Payant Réservation obligatoire. .

Parc rayonnant de la Cigalière Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 63 26

English :

BP ZOOM celebrates its 20th anniversary with Mélange 2 Temps, a tender, burlesque clown duo in which Mister B. and Mister P. awaken laughter, poetry and our childlike souls.

German :

BP ZOOM feiert sein 20-jähriges Bestehen mit Mélange 2 Temps, einem zärtlichen und burlesken Clownsduo, in dem Mister B. und Mister P. Lachen, Poesie und unsere Kinderseele wecken.

Italiano :

BP ZOOM festeggia il suo 20° anniversario con Mélange 2 Temps, un tenero duo di clown burleschi in cui Mister B. e Mister P. risvegliano le nostre anime infantili con risate e poesia.

Espanol :

BP ZOOM celebra su 20 aniversario con Mélange 2 Temps, un tierno dúo de payasos burlescos en el que Mister B. y Mister P. despiertan nuestras almas infantiles con risas y poesía.

