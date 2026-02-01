Spectacle Méli-Mélo Salle des fêtes Chalais

Spectacle Méli-Mélo

Salle des fêtes 4 rue Victor Hugo Chalais Charente

Début : 2026-02-19 10:30:00

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Assistez à un spectacle à destination des tout-petits sur les thématiques du voisinage et du vivre-ensemble.

Salle des fêtes 4 rue Victor Hugo Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 00 mediathequechalais16@wanadoo.fr

English : Spectacle Méli-Mélo

Attend a show designed for very young children, exploring themes of neighborhood life and living together.

