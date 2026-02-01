Spectacle Méli-Mélo Salle des fêtes Chalais
Spectacle Méli-Mélo Salle des fêtes Chalais jeudi 19 février 2026.
Spectacle Méli-Mélo
Salle des fêtes 4 rue Victor Hugo Chalais Charente
Début : 2026-02-19 10:30:00
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Assistez à un spectacle à destination des tout-petits sur les thématiques du voisinage et du vivre-ensemble.
Salle des fêtes 4 rue Victor Hugo Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 00 mediathequechalais16@wanadoo.fr
English : Spectacle Méli-Mélo
Attend a show designed for very young children, exploring themes of neighborhood life and living together.
