Spectacle Méli mélo, le spectacle d’impro pour les minots and co Musée de Valence Valence

Spectacle Méli mélo, le spectacle d’impro pour les minots and co

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-11-09

Dans le cadre de Hop Hop Hop ! Le musée en famille.

Méli Mélo, c’est un pêle-mêle d’impros burlesques pour les minots, avec un ukulélé et deux cousins dingos ! Avec ces deux-là et le pouvoir de l’imagination, tout deviendra possible.

+33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

As part of Hop Hop Hop! Le musée en famille.

Méli Mélo is a jumble of burlesque improvisation for little ones, with a ukulele and two crazy cousins! With these two and the power of imagination, anything is possible.

German :

Im Rahmen von Hop Hop Hop! Das Museum in der Familie.

Méli Mélo ist ein burleskes Improvisations-Chaos für die Kleinen, mit einer Ukulele und zwei verrückten Cousins! Mit diesen beiden und der Macht der Fantasie wird alles möglich.

Italiano :

Nell’ambito di Hop Hop Hop! Il museo della famiglia.

Méli Mélo è un’accozzaglia di improvvisazioni burlesche per i più piccoli, con un ukulele e due cugini pazzi! Con loro due e il potere dell’immaginazione, tutto è possibile.

Espanol :

¡En el marco de Hop Hop Hop! El museo de la familia.

Méli Mélo es un revoltijo de improvisación burlesca para los más pequeños, ¡con un ukelele y dos primos locos! Con ellos dos y el poder de la imaginación, todo es posible.

