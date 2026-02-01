Spectacle Méli-Mélo Cour de la mairie Montmoreau

Spectacle Méli-Mélo

Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 16:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Assistez à un spectacle à destination des tout-petits sur les thématiques du voisinage et du vivre-ensemble.

.

Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 bibliotheque@montmoreau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Méli-Mélo

Attend a show designed for very young children, exploring themes of neighborhood life and living together.

L’événement Spectacle Méli-Mélo Montmoreau a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme du Sud Charente