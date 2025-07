Spectacle « Mélusine » Bouxwiller

Spectacle « Mélusine » Bouxwiller samedi 5 juillet 2025.

Spectacle « Mélusine »

Place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05 20:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Un conte du Moyen Âge revisité avec une écriture contemporaine, des chansons électro-pop, du cirque et une ambiance fantastique. Une grande histoire d’amour, de destin et de légendes, entre humour, punk et féérie.

Un conte du Moyen Âge revisité avec une écriture contemporaine, des chansons électro-pop, du cirque et une ambiance fantastique. Une grande histoire d’amour, de destin et de légendes, entre humour, punk et féérie. En partenariat avec la Cie Accès-Soir et l’association Alysses.

Buvette assurée par la Guinguette d’Alysses. .

Place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 28 75 83 01 re.dessine.moi.un.jardin@gmail.com

English :

A medieval tale revisited with contemporary writing, electro-pop songs, circus and fantasy. A great story of love, destiny and legends, between humor, punk and magic.

German :

Ein Märchen aus dem Mittelalter, das mit einer zeitgenössischen Schreibweise, Elektro-Pop-Songs, Zirkus und einer fantastischen Atmosphäre neu interpretiert wird. Eine große Geschichte über Liebe, Schicksal und Legenden, zwischen Humor, Punk und Märchen.

Italiano :

Un racconto del Medioevo rivisitato con scrittura contemporanea, canzoni elettro-pop, circo e un’atmosfera fantastica. Una grande storia di amore, destino e leggende, con umorismo, punk e magia.

Espanol :

Un cuento de la Edad Media revisitado con escritura contemporánea, canciones electro-pop, circo y una atmósfera fantástica. Una gran historia de amor, destino y leyendas, con humor, punk y magia.

L’événement Spectacle « Mélusine » Bouxwiller a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre