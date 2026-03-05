Spectacle Même les oiseaux ne peuvent pas toujours planer Médiathèque Pierre Espil Hasparren

Spectacle Même les oiseaux ne peuvent pas toujours planer

Médiathèque Pierre Espil 11 Rue Gaskoina Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Le théâtre du Versant fera escale à la médiathèque avec le nouveau spectacle de Fleur Rabas.

Sur scène, trois femmes internées dans un hôpital psychiatrique après avoir survécu aux camps de concentration. On les dit folles, menteuses, simplement abîmées de la perte de leur famille… Elles semblent lascives, égarées. Pourtant, elles peignent, dessinent à la craie, se racontent leur passé, et dansent jusqu’à l’explosion de rires. Elles s’entraident, pour ne plus jamais se sentir délaissées.

Tissant un patchwork de textes de Liliane Atlan, autrice d’après-guerre, le spectacle mêle phrases puissantes aux sonorités angoissantes et poésie mélodieuse et légère où l’humour affleure, dans un jeu de contraste qui place le spectateur au cœur du combat de ces acharnées de vie .

A partir de 12 ans. .

Médiathèque Pierre Espil 11 Rue Gaskoina Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 70 16 83

