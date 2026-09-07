Informations pratiques

Thionville

Spectacle « Même pas peur » à la Médiathèque de la Côte des Roses

11A rue de la Perdrix Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-21 15:00:00

fin : 2026-10-21 16:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Stéphane Kneubuhler est conteur et colporteur de rêves. À l’approche d’Halloween, il nous embarque dans le Grand Train Fantôme de l’Imaginaire pour nous faire rencontrer des monstres légendaires comme Jack’O Lantern, les Trolls des pays du Nord, ou encore le plus méconnu : Kropermann. Au programme de cette aventure : des frissons, des chansons mais aussi des rires !

Sur inscription via https://urls.fr/BwTvPmEnfants

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11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr

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English :

Stéphane Kneubuhler is a storyteller and peddler of dreams. As Halloween approaches, he takes us on a journey aboard the Grand Ghost Train of the Imagination to meet legendary monsters such as Jack-o’-Lantern, the trolls of the North, and even the lesser-known Kropermann. This adventure promises thrills, songs, and plenty of laughs!

Registration required at https://urls.fr/BwTvPm

L’événement Spectacle « Même pas peur » à la Médiathèque de la Côte des Roses Thionville a été mis à jour le 2026-09-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME