Spectacle Même pas peur Place des Salines La Baule-Escoublac

Spectacle Même pas peur

Place des Salines Maison de la vie associative La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-10-31 16:30:00

Par Crystel Levénès de la compagnie Toikidi

Des contes qui fichent la trouille, les chocottes, la pétoche… mais, euh… c’est pas en vrai !

– L’abominafreux (d’après un conte d’Henriette Bichonnier)

Il est horrible, abominable, affreux. Il vit dans un marais puant d’où il sort pour pratiquer son occupation favorite dévorer les gens par poignée, surtout ceux qui ont bien eu les chocottes, la trouille, la pétoche… Seul un petit menuisier semble ne pas avoir peur de lui…

– Les trois boucs et le troll du pont (conte populaire norvégien)

A la fin de l’hiver, trois boucs brousses se mettent en route vers la haute montagne pour brouter l’herbe verte. Au moment de traverser la rivière, un troll légendaire les attend sous le pont.

– Ah tu sortiras biquette ! (conte populaire de type randonnée)

Vache ne veut pas boire la rivière, rivière ne veut pas éteindre le feu, feu ne veut pas brûler le bâton, bâton ne veut pas taper le chien, chien ne veut pas mordre biquette, biquette ne veut pas lâcher le chou. Pourtant, la fermière a besoin du chou pour servir une potée à ses invités dimanche prochain…

À partir de 5 ans

Durée 50 min

Gratuit, inscription conseillée.

Attention, le spectacle aura lieu à la Maison de la vie associative, place des Salines .

Place des Salines Maison de la vie associative La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 18 81 bibliotheque@mairie-labaule.fr

