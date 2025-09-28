SPECTACLE MEMOIRE DE PIERRES, LES CHEMINS DU VIVANT Saint-Thibéry

Saint-Thibéry Hérault

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Rendez-vous à St Thibery pour un parcours-spectacle exceptionnel !

Mémoires de pierres

Parcours-spectacle créé à partir de récits, de sons, d’images, de mots et de mouvements extraits des racines patrimoniales de Saint Thibery

Déambulation dans le village, ponctuée d’une diversité de spectacles ici et là, inspirés de l’histoire de Saint Thibery et de ses habitants.

Ce rendez-vous s’inscrit dans le carde de l’évènement 25 Les chemins du vivant, porté par M28 Terres de culture. .

Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie +33 4 67 77 80 57 evenement@saint-thibery.fr

English :

Join us in St Thibery for an exceptional show!

German :

Wir treffen uns in St. Thibery für einen außergewöhnlichen Parcours und ein Spektakel!

Italiano :

Unitevi a noi a St Thibery per uno spettacolo eccezionale!

Espanol :

Únase a nosotros en St Thibery para disfrutar de un espectáculo excepcional

