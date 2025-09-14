Spectacle Mémoires de pierres Freyming-Merlebach

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 17:00:00

fin : 2025-09-14 18:30:00

2025-09-14

« Plongez au cœur de 2000 ans d’histoire et de légendes avec Mémoires de Pierres Il , un spectacle mêlant art, nature et patrimoine. Sur scène, les artistes font revivre les grandes heures de la Carrière de Freyming-Merlebach et de notre région dans une mise en scène unique ! ». Inscription obligatoire avant le samedi 13/09 à 12h auprès de la médiathèque de Freyming-Merlebach. Spectacle proposé dans le cadre du cinquantième anniversaire de la Communauté de communes de Freyming-Merlebach.Tout public

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 23 48 lamediathequefm@gmail.com

English :

« Dive into 2000 years of history and legends with « Mémoires de Pierres Il », a show combining art, nature and heritage. On stage, the artists bring to life the great hours of the Freyming-Merlebach Quarry and our region in a unique setting! Registration required by 12 noon on Saturday 13/09 at the Freyming-Merlebach media library. A show to celebrate the fiftieth anniversary of the Freyming-Merlebach Community of Municipalities.

German :

« Tauchen Sie ein in 2000 Jahre Geschichte und Legenden mit « Mémoires de Pierres Il », einem Spektakel, das Kunst, Natur und Kulturerbe miteinander verbindet. Auf der Bühne lassen die Künstler die großen Stunden des Steinbruchs von Freyming-Merlebach und unserer Region in einer einzigartigen Inszenierung wieder aufleben! ». Anmeldung erforderlich bis Samstag, den 13.09. um 12 Uhr bei der Mediathek von Freyming-Merlebach. Die Aufführung wird im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der Communauté de communes de Freyming-Merlebach angeboten.

Italiano :

« Tuffatevi in 2000 anni di storia e leggende con « Mémoires de Pierres Il », uno spettacolo che unisce arte, natura e patrimonio. Sul palcoscenico, gli artisti fanno rivivere le grandi ore della Cava di Freyming-Merlebach e della nostra regione in uno scenario unico! Iscrizione obbligatoria entro le ore 12.00 di sabato 13/09 presso la mediateca di Freyming-Merlebach. Questo spettacolo fa parte dei festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario della Comunità di Comuni Freyming-Merlebach.

Espanol :

« Sumérjase en 2000 años de historia y leyendas con « Mémoires de Pierres Il », un espectáculo que combina arte, naturaleza y patrimonio. En el escenario, los artistas dan vida a las grandes horas de la cantera de Freyming-Merlebach y de nuestra región en un marco incomparable. Inscripción obligatoria antes de las 12.00 horas del sábado 13/09 en la mediateca de Freyming-Merlebach. Este espectáculo forma parte de la celebración del cincuentenario de la Mancomunidad de Municipios de Freyming-Merlebach.

