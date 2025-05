Spectacle MémoRien – Théâtre La Voyageuse Nancy, 10 mai 2025 20:00, Nancy.

Meurthe-et-Moselle

Spectacle MémoRien Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint-Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : Samedi 2025-05-10 20:00:00

Début : Samedi Samedi 2025-05-10 20:00:00

fin : 2025-05-10 21:00:00

Date(s) :

2025-05-10

Lui, c’est personne, ou un peu tout le monde… peut-être toi…

Il est juste incarné, avec un look assez ordinaire et un nez presque rouge… En passant, il s’arrête… J’en ai marre, j’en peux plus, cette mémoire, faut qu’je trie ! …

Balancement… suspension… Il s’interroge, sur le pourquoi, sur le comment, sur le…temps suspendu… questions… émotions…

MémoRien est un spectacle sur notre rapport à la mémoire, celle des mots, celle d’une vie, celle qui s’impose ou celle qui fuit… volatile et imprévisible…

Quand elle s’en va, qu’est-ce qui la remplace au coeur de l’être ? Que reste-t-il quand j’oublie et pour qui… ?

Lui, il se rassure comme il peut, en parlant avec sa valise ou en soignant ses effets… Entre tonnerre et pluie, entre poésie et comédie, entre effacement et soif de vivre, cette créature attachante se surprend à tourner les pages du temps, espérant y trouver un sens à l’existence …Tout public

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint-Dizier

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20

English :

He’s nobody, or a bit of everybody? maybe you?

He’s just incarnate, with a rather ordinary look and an almost red nose? In passing, he stops? « I’m fed up, I can’t take this memory anymore, I’ve got to sort it out!

Swaying? suspension? He wonders about the why, the how, about suspended time? questions? emotions?

MémoRien is a show about our relationship with memory, the memory of words, the memory of a life, the memory that imposes itself or the memory that flees… volatile and unpredictable…

When memory is gone, what replaces it at the core of our being? What remains « when I forget » and for whom… ?

He reassures himself as best he can, talking to his suitcase or looking after his belongings? Between thunder and rain, poetry and comedy, self-effacement and a thirst for life, this endearing creature finds himself turning the pages of time, hoping to find « a meaning to existence »?

German :

Er ist niemand, oder ein bisschen jeder, vielleicht du?

Er wird einfach nur verkörpert, mit einem ziemlich gewöhnlichen Look und einer fast roten Nase? Im Vorbeigehen bleibt er stehen? « Ich habe genug, ich kann nicht mehr, dieses Gedächtnis, ich muss aussortieren »?

Wiegen? Schweben? Er fragt sich nach dem Warum, nach dem Wie, nach der schwebenden Zeit, nach den Fragen, nach den Emotionen?

MémoRien ist ein Stück über unsere Beziehung zum Gedächtnis, das der Worte, das eines Lebens, das, das sich aufdrängt oder das, das flieht… flüchtig und unvorhersehbar…

Wenn sie geht, was ersetzt sie im Herzen des Seins? Was bleibt, « wenn ich vergesse », und für wen? ?

Er beruhigt sich so gut er kann, indem er mit seinem Koffer spricht oder seine Sachen pflegt? Zwischen Donner und Regen, zwischen Poesie und Komik, zwischen Auslöschung und Lebenshunger ertappt sich diese liebenswerte Kreatur dabei, wie sie die Seiten der Zeit umblättert, in der Hoffnung, darin « den Sinn des Daseins » zu finden?

Italiano :

Non è nessuno, o un po’ di tutti? Forse tu?

È solo un’incarnazione, con un aspetto abbastanza ordinario e un naso quasi rosso? Al suo passaggio si ferma? « Sono stufo, non ce la faccio più a sopportare questo ricordo, devo risolverlo »?

Oscillazione? Sospensione? Si interroga sul perché, sul come, sul tempo sospeso, sulle domande, sulle emozioni?

MémoRien è uno spettacolo sul nostro rapporto con la memoria, la memoria delle parole, la memoria di una vita, la memoria che si impone o la memoria che fugge… volatile e imprevedibile…

Quando non c’è più, cosa la sostituisce nel cuore del nostro essere? Cosa rimane « quando dimentico » e per chi? ?

Si rassicura come può, parlando con la sua valigia o prendendosi cura delle sue cose? Tra tuoni e pioggia, poesia e comicità, autoironia e sete di vita, questa simpatica creatura si ritrova a sfogliare le pagine del tempo, sperando di trovare « un senso all’esistenza »?

Espanol :

No es nadie, o un poco de todos… ¿quizá tú?

Es sólo una encarnación, con un aspecto bastante corriente y una nariz casi roja? De paso, se detiene? « Estoy harto, no aguanto más este recuerdo, tengo que solucionarlo »?

¿Se balancea? ¿Se suspende? Se interroga sobre el por qué, el cómo, sobre el tiempo suspendido? las preguntas? las emociones?

MémoRien es un espectáculo sobre nuestra relación con la memoria, la memoria de las palabras, la memoria de una vida, la memoria que se impone o la memoria que huye… volátil e imprevisible…

Cuando desaparece, ¿qué la sustituye en el corazón de nuestro ser? ¿Qué queda « cuando olvido » y para quién? ?

Se tranquiliza como puede, hablándole a su maleta o cuidando de sus pertenencias? Entre truenos y lluvia, poesía y comedia, abnegación y sed de vida, esta entrañable criatura se encuentra pasando las páginas del tiempo, esperando encontrar « un sentido a la existencia »?

