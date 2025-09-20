Spectacle « Mendel Schainfeld, le 2ème voyage à Munich » Zoom – Centre de culture scientifique, technique et industrielle Laval

Spectacle « Mendel Schainfeld, le 2ème voyage à Munich » 20 et 21 septembre Zoom – Centre de culture scientifique, technique et industrielle Mayenne

A partir de 14 ans

>> Durée : 1h10

>> 20 personnes maximum par session

>> 3 sessions le samedi 20 septembre et 3 sessions le dimanche 21 septembre : 10h, 14h et 16h

>> Payant et sur inscription »

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Par le théâtre de l’échappée dans la cour devant le Zoom

Mendel Schainfeld, 49 ans, juif né en Pologne, se rend d’Oslo à Munich. Son premier voyage a lieu en Allemagne après sa libération de Pologne d’un camp. Libération sans joie : ses parents, ses frères et sœurs, des amis et des connaissances sont morts. Mendel se rend en Allemagne de l’Ouest comme réfugié. Après deux ans passés dans un camp, la Norvège l’accueille. Il devient ouvrier métallurgiste. Il doit de plus en plus souvent se soumettre à un traitement médical… Vingt spectateurs prennent place dans un car transformé en wagon de train pour un voyage en compagnie de Mendel Schainfeld.

Zoom – Centre de culture scientifique, technique et industrielle 21 Rue du Douanier Rousseau, 53000 Laval, France Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire Les collections d'Histoire naturelle et de sciences techniques de la ville de Laval sont conservées dans le bâtiment communément appelé "Musée des Sciences", depuis 1974. Construit initialement pour exposer des collections de tableaux et de sculptures, ce monument fut successivement un Musée des Beaux-Arts (1899-1964), les bureaux des services sociaux du département (1965-1972), puis un Musée des Sciences (1974-1996). Actuellement, il abrite toujours les collections scientifiques de la ville de Laval sous ce dernier nom, ainsi qu'un Centre de Culture scientifique technique et industrielle (le ZOOM).

Depuis 1996, l’ensemble des collections du Musée des Sciences est conservé dans les réserves, et n’est donc pas accessible au grand public. Toutefois il est possible ponctuellement de voir une partie des collections via les expositions temporaires ou les animations.

