Spectacle Ménopause Lucé
Spectacle Ménopause Lucé vendredi 9 janvier 2026.
Spectacle Ménopause
Rue Jules Ferry Lucé Eure-et-Loir
Tarif : 36 – 36 – EUR
36
Tarif de base plein tarif
Début : Vendredi 2026-01-09 20:30:00
fin : 2026-01-09 22:00:00
2026-01-09
Quatre femmes aux vies totalement différentes se retrouvent… autour d’un sujet universel la ménopause !
Entre rires, chansons et confidences décomplexées, cette comédie pétillante transforme les effets secondaires en moments de pure bonne humeur. Une bouffée de chaleur… et surtout une bouffée d’air frais à partager sans modération. Messieurs, osez venir ! A partir de 12 ans. 36 .
Rue Jules Ferry Lucé 28110 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 68 16 reservations@ville-luce.fr
English :
Four women with totally different lives come together? around a universal subject: menopause!
