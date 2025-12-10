Spectacle Ménopause Lucé

Spectacle Ménopause Lucé vendredi 9 janvier 2026.

Rue Jules Ferry Lucé Eure-et-Loir

Tarif : 36 EUR
Vendredi 2026-01-09 20:30:00
2026-01-09 22:00:00

2026-01-09

Quatre femmes aux vies totalement différentes se retrouvent… autour d’un sujet universel la ménopause !
Entre rires, chansons et confidences décomplexées, cette comédie pétillante transforme les effets secondaires en moments de pure bonne humeur. Une bouffée de chaleur… et surtout une bouffée d’air frais à partager sans modération. Messieurs, osez venir ! A partir de 12 ans. 36  .

Rue Jules Ferry Lucé 28110 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 68 16  reservations@ville-luce.fr

English :

Four women with totally different lives come together? around a universal subject: menopause!

