Spectacle Mentir lo minimo Esplanade Municipale Chasselas

Chasselas

Spectacle Mentir lo minimo

Esplanade Municipale D310 Chasselas Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 17:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-02

A la frontière entre cirque contemporain, théâtre et musique, Mentir lo Minimo ( mentir le moins possible ) cherche à se débarrasser de l’inutile pour atteindre l’essentiel. Sous un chapiteau-dôme intimiste, une femme, un homme et un vélo explorent une question existentielle comment se débarrasser de ses artifices pour mieux se relier les uns aux autres ? Sous son apparente simplicité, le spectacle évoque la complexité du rapport au corps et à l’acceptation de soi, dans un moment acrobatique et poétique.

Par la compagnie Alta Gama.

En partenariat avec le Théâtre, scène nationale de Mâcon et les communes de Chasselas et Leynes.

Sur réservation. .

Esplanade Municipale D310 Chasselas 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Mentir lo minimo

L’événement Spectacle Mentir lo minimo Chasselas a été mis à jour le 2026-05-12 par Maison du Grand Site