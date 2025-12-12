Spectacle Merci Théâtre de la Concorde Paris

Né de l’atelier d’écriture mené par Fabrice Melquiot, MERCI est un spectacle choral qui donne vie aux récits de gratitude écrits par les participants. Porté par les voix du groupe, ce spectacle mêle poésie, musique et émotions pour explorer la reconnaissance sous toutes ses formes — intime, politique, tendre, ou impertinente.

Sur scène, la parole devient un acte poétique et collectif, une tribune pour dire merci à ceux qui nous touchent, à ce qui nous transforme, et à ce qui nous relie.

Venez découvrir ce moment unique où les mots prennent vie, pour célébrer ensemble la force du don et de la reconnaissance.

Avec le spectacle Merci, Fabrice Melquiot vous invite à célébrer la reconnaissance. Comment, à travers l’écriture collective, peut-on donner voix à la gratitude et révéler ce qui nous relie aux autres et au monde ?

Le vendredi 20 mars 2026

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 23 janvier 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo