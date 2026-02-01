Spectacle Mère parfaite…ment indigne ! La Comédie de Metz Metz

Spectacle Mère parfaite…ment indigne !

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-02-26 21:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01

lls n’ont rien en commun et n’auraient jamais dû se rencontrer. Pourtant, elle va tout faire pour qu’il devienne son fils idéal.

Une comédie drôle, féroce et touchante.

Marguerite est une femme extravagante, très égocentrique, portée sur elle, sa vie, ses soucis. Elle n’a jamais eu d’enfants et veut combler ce manque… A tout prix. Elle cherche donc son fils idéal.

Elle obtient les coordonnées de Vincent, homme timide, maniaque, refermé sur lui-même. Commence alors pour Marguerite un grand travail de persuasion afin de se faire passer pour la mère idéale qu’elle aurait dû être.

Tour à tour psychologue, manipulatrice, affable, perfide mais aussi touchante, elle va tout faire pour parvenir à ses fins… Avoir un fils.

Oui mais ce fils avait-il envie d’avoir une mère ? Et surtout celle-là ?

Un spectacle qui parle de sentiments puissants sous une apparence de légèreté avec deux personnages hauts en couleur.

.

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

they have nothing in common and should never have met. But she’ll do anything to make him her ideal son.

A funny, ferocious and touching comedy.

Marguerite is an extravagant, egocentric woman, focused on herself, her life and her worries. She’s never had children and wants to fill the gap… At all costs. So she looks for her ideal son.

She gets the name and address of Vincent, a shy, manic, inward-looking man. Marguerite then begins the hard work of persuasion, trying to pass herself off as the ideal mother she should have been.

By turns psychologist, manipulator, affable, perfidious but also touching, she will do everything to achieve her goals… To have a son.

But did this son want to have a mother? And especially this one?

A show about powerful feelings in a light-hearted guise, with two colorful characters.

