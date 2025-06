Spectacle Merveilleuses Couleurs – La Ciotat 20 juin 2025 18:00

Bouches-du-Rhône

Spectacle Merveilleuses Couleurs Vendredi 20 juin 2025 de 18h à 19h. Amphithéâtre extérieur de la Médiathèque La Ciotat Bouches-du-Rhône

Depuis plusieurs années, la médiathèque municipale Simone Veil propose des projets d’apprentissage à de nombreux partenaires, institutionnels et éducatifs.

L’année scolaire 2024-2025 a été l’occasion de travailler en collaboration avec deux instituts médico-éducatifs, La Pépinière et Valbrise, ainsi que deux écoles, Paul-Bert et Sainte-Anne, pour fédérer autour d’une idée commune Lire autrement.

Cette entreprise a pour but d’ouvrir des voies de communication, de mettre l’accent sur l’inclusion et les échanges, de construire des passerelles pour faciliter le passage à d’autres modes d’expressions littéraires et artistiques.

A partir du livre Merveilleuses Couleurs de Nathalie Béreau et Michaël Cailloux, aux éditions Thierry Magnier, les enfants ont associé danse, poésie et création de décors pour réaliser cette représentation.



Qui dit extérieur, dit soleil.. Il est fortement conseillé de venir muni d’une casquette ou d’un chapeau ! .

Amphithéâtre extérieur de la Médiathèque

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 70 60 mediatheque@mairie-laciotat.fr

