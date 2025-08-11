Spectacle Meryem Benoua Reflet Théâtre Le Normandy Le Havre
Spectacle Meryem Benoua Reflet Théâtre Le Normandy Le Havre vendredi 6 mars 2026.
Spectacle Meryem Benoua Reflet
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-06 20:00:00
2026-03-06
Ne vous fiez surtout pas à ce joli sourire, elle vous surprendra !
C’est le genre de copine avec qui on prend des fous rires et qui s’en fout complètement des apparences. Vous voyez le genre ?
Meryem Benoua impose un style scénique atypique, qui lui est propre. Elle est à la fois théâtrale et pétillante, elle n’en finira pas de vous étonner !
Réservation obligatoire. .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
