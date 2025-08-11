Spectacle Meryem Benoua Reflet Théâtre Le Normandy Le Havre

Spectacle Meryem Benoua Reflet

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Ne vous fiez surtout pas à ce joli sourire, elle vous surprendra !

C’est le genre de copine avec qui on prend des fous rires et qui s’en fout complètement des apparences. Vous voyez le genre ?

Meryem Benoua impose un style scénique atypique, qui lui est propre. Elle est à la fois théâtrale et pétillante, elle n’en finira pas de vous étonner !

Réservation obligatoire. .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

English : Spectacle Meryem Benoua Reflet

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Meryem Benoua Reflet Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie