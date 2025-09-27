Spectacle Mes-anges La langue des oiseaux Route de la Petite Palud Landerneau

Spectacle Mes-anges La langue des oiseaux Route de la Petite Palud Landerneau samedi 27 septembre 2025.

Route de la Petite Palud Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau Finistère

Début : 2025-09-27 09:30:00

fin : 2025-09-27 10:00:00

2025-09-27

Mes-Anges la langue des oiseaux est un spectacle chanté en plusieurs langues.

Posez-vous un instant sur le rebord du nid.

De la bouche de Sarah Floch naît le souffle, du souffle naît le son, du son naît la mélodie.

De la plume naît l’œuf.

Puis l’oiseau s’envole…

Une invitation à se suspendre un instant aux ailes de la douceur.

En partenariat avec la Médiathèque Per Jakez Helias de Landerneau.

Dès 6 mois, durée 30min.

Sur réservation. .

Route de la Petite Palud Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 61 50

