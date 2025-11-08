Spectacle Mes sixties en rime and blues Centre Culturel de Queuleu Metz

Spectacle Mes sixties en rime and blues

Centre Culturel de Queuleu 53 Rue des Trois Evêchés Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Mes sixties en rime and blues, c’est l’histoire d’un jeune garçon qui entre dans la vie à l’heure où le monde bascule. Christian Pioche a traversé cette décennie charnière, à la fois intime et universelle. Les années 60 ne sont pas seulement l’époque du twist et du transistor ce sont aussi les luttes sociales, la pilule, Mai 68, la conquête de l’espace, les poètes mis en musique. C’est aussi sa première fois, sa première claque politique.

Sur scène, il raconte, il chante, il slame, il déclame. Il mêle le récit au chant, l’argot aux rimes. Il projette les images de l’époque comme les éclats de sa mémoire. Il est seul en scène, mais accompagné de ses propres vidéos, chansons, textes, refrains et d’un demi-siècle de souvenirs.

Ce spectacle, il l’a voulu libre, vivant, sincère. Parce que les années 60 nous parlent encore. Parce qu’elles sont notre passé commun. En 2025, il a été distingué par le 1er prix de l’humour, le 1er prix d’honneur des Poètes Lorrains ainsi que le 1er prix de la chanson poétique par la Société des Poètes et Artistes de France.

Ce spectacle est accessible à tous les publics et modulable thématiquement et dans la durée.Tout public

0 .

Centre Culturel de Queuleu 53 Rue des Trois Evêchés Metz 57070 Moselle Grand Est +33 6 89 22 80 91 resa@coeursdartiste.fr

English :

Mes sixties en rime and blues is the story of a young boy’s entry into life at a time when the world was turning upside down. Christian Pioche lived through this pivotal decade, at once intimate and universal. The ’60s were not just the era of the twist and the transistor: they were also the time of social struggles, the pill, May ’68, the conquest of space, and poets set to music. It was also his first time, his first political slap in the face.

On stage, he narrates, sings, slams and declaims. He mixes storytelling with song, slang with rhyme. He projects images of the era like shards of his own memory. He is alone on stage, but accompanied by his own videos, songs, texts, refrains and half a century of memories.

He wanted this show to be free, lively and sincere. Because the 60s still speak to us. Because they are our common past. In 2025, he was awarded the 1er prix de l’humour, the 1er prix d’honneur des Poètes Lorrains and the 1er prix de la chanson poétique by the Société des Poètes et Artistes de France.

This show is accessible to all audiences, and can be adapted in theme and duration.

German :

Meine Sixties in Reim und Blues ist die Geschichte eines jungen Jungen, der ins Leben tritt, als die Welt aus den Fugen gerät. Christian Pioche hat dieses entscheidende Jahrzehnt, das gleichzeitig intim und universell ist, durchlebt. Die 60er Jahre sind nicht nur die Zeit des Twists und des Transistors: Es sind auch die sozialen Kämpfe, die Pille, Mai 68, die Eroberung des Weltraums und die Vertonung von Dichtern. Es ist auch ihr erstes Mal, ihre erste politische Ohrfeige.

Auf der Bühne erzählt er, singt er, slammt er, deklamiert er. Er mischt die Erzählung mit dem Gesang, den Slang mit den Reimen. Er projiziert die Bilder der damaligen Zeit wie die Splitter seiner Erinnerung. Er ist allein auf der Bühne, wird aber von seinen eigenen Videos, Liedern, Texten, Refrains und einem halben Jahrhundert Erinnerungen begleitet.

Diese Aufführung wollte er frei, lebendig und aufrichtig. Weil die 60er Jahre noch immer zu uns sprechen. Weil sie unsere gemeinsame Vergangenheit sind. Im Jahr 2025 wurde er von der Société des Poètes et Artistes de France mit dem 1er prix de l’humour, dem 1er prix d’honneur des Poètes Lorrains sowie dem 1er prix de la chanson poétique ausgezeichnet.

Diese Aufführung ist für alle Zuschauer zugänglich und thematisch und zeitlich modulierbar.

Italiano :

Mes sixties en rime et blues è la storia di un ragazzo che si affaccia alla vita in un momento in cui il mondo si sta capovolgendo. Christian Pioche ha vissuto questo decennio cruciale, allo stesso tempo intimo e universale. Gli anni ’60 non sono stati solo l’epoca del twist e del transistor: sono stati anche il tempo delle lotte sociali, della pillola, del maggio 68, della conquista dello spazio e dei poeti messi in musica. Era anche la sua prima volta, il suo primo schiaffo politico.

Sul palco racconta, canta, sbotta e declama. Mescola la narrazione con la canzone, il gergo con la rima. Proietta immagini dell’epoca come schegge della sua memoria. È solo sul palco, ma accompagnato da video, canzoni, testi, ritornelli e mezzo secolo di ricordi.

Ha voluto che questo spettacolo fosse libero, vivace e sincero. Perché gli anni ’60 ci parlano ancora. Perché sono il nostro passato comune. Nel 2025 ha ricevuto il 1° premio per l’umorismo, il 1° premio d’onore dei Poètes Lorrains e il 1° premio per la canzone poetica della Société des Poètes et Artistes de France.

Questo spettacolo è accessibile a tutti i tipi di pubblico e può variare per tema e durata.

Espanol :

Mes sixties en rime et blues es la historia de un joven que entra en la vida en un momento en el que el mundo estaba patas arriba. Christian Pioche vivió esta década crucial, a la vez íntima y universal. Los años 60 no fueron sólo la era del twist y el transistor: también fueron la época de las luchas sociales, la píldora, el mayo del 68, la conquista del espacio y los poetas musicados. También fue su primera vez, su primera bofetada política.

En el escenario, cuenta, canta, vapulea y declama. Mezcla la narración con la canción, la jerga con la rima. Proyecta imágenes de la época como fragmentos de su memoria. Está solo en el escenario, pero acompañado de sus propios vídeos, canciones, letras, estribillos y medio siglo de recuerdos.

Quería que este espectáculo fuera libre, vivo y sincero. Porque los años 60 nos siguen hablando. Porque son nuestro pasado común. En 2025, recibió el 1er premio de humor, el 1er premio de honor de los Poètes Lorrains y el 1er premio de canción poética de la Société des Poètes et Artistes de France.

Este espectáculo es accesible a todos los públicos, y puede variar en tema y duración.

L’événement Spectacle Mes sixties en rime and blues Metz a été mis à jour le 2025-10-30 par AGENCE INSPIRE METZ