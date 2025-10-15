Spectacle Mesdames, Messieurs Mediathèque Espace les 3 Arches Celles-sur-Belle
Spectacle Mesdames, Messieurs Mediathèque Espace les 3 Arches Celles-sur-Belle mercredi 15 octobre 2025.
Mediathèque Espace les 3 Arches 12 avenue de Limoges Celles-sur-Belle Deux-Sèvres
Mesdames, messieurs… est un spectacle où s’entremêlent la comédie et le souffle de l’histoire. Il est dédié à celles et ceux qui, au travers d’un discours, ont tenté de changer l’histoire en faisant preuve d’engagement.
Mercredi 15 octobre 18h30 à Celles-sur-Belle
Infos et réservations 05 16 18 79 29
mediatheque@villecellessurbelle.fr .
