Spectacle Mesdames, Messieurs… Médiathèque de Mireuil La Rochelle samedi 28 février 2026.
Médiathèque de Mireuil 28 place de l'Europe La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28 16:00:00
2026-02-28
C’est une comédie un peu absurde sur fond d’histoire, dédiée à celles et ceux qui, au travers d’un discours, ont tenté de faire avancer les choses en faisant preuve d’engagement.
Médiathèque de Mireuil 28 place de l’Europe La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 43 87 81 mediatheque.mireuil@ville-larochelle.fr
English : Show Mesdames, Messieurs…
It’s a slightly absurd comedy set against a backdrop of history, dedicated to those who, through their speeches, have tried to move things forward by showing commitment.
