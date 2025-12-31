Spectacle Mesdames, Messieurs… Médiathèque de Mireuil La Rochelle

Spectacle Mesdames, Messieurs…

Médiathèque de Mireuil 28 place de l’Europe La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28 16:00:00

Date(s) :

2026-02-28

C’est une comédie un peu absurde sur fond d’histoire, dédiée à celles et ceux qui, au travers d’un discours, ont tenté de faire avancer les choses en faisant preuve d’engagement.

.

Médiathèque de Mireuil 28 place de l’Europe La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 43 87 81 mediatheque.mireuil@ville-larochelle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Show Mesdames, Messieurs…

It’s a slightly absurd comedy set against a backdrop of history, dedicated to those who, through their speeches, have tried to move things forward by showing commitment.

L’événement Spectacle Mesdames, Messieurs… La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-31 par Nous La Rochelle