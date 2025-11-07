Spectacle Mesmer Quai de la Réunion Le Havre

Spectacle Mesmer

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Après de multiples tournées à succès et plus de 2 millions de billets vendus, Messmer, connu et reconnu comme le Maître mondial de l’hypnose, repart sur les routes avec son spectacle 13Hz.

Il vous invite à plonger dans son univers mystérieux et hilarant, où la frontière entre la réalité et l’illusion disparaît, guidant vos pensées vers des territoires inexplorés.

Avec son charisme incomparable et son talent hors norme, Messmer vous emmène au cœur de vos pensées les plus profondes et vous entraîne dans un jeu subtil d’ondes cérébrales à 13Hz. Le Fascinateur vous transporte vers un état de conscience unique, où volonté et contrôle prennent une toute nouvelle dimension. Osez vivre l’expérience Messmer là où la maîtrise de soi rencontre la fascination.

Réservation obligatoire. .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

English : Spectacle Mesmer

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Mesmer Le Havre a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie