Spectacle Mesmer Quai de la Réunion Le Havre

Spectacle Mesmer
Spectacle Mesmer
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre
2026-03-28 20:00:00
2026-03-28
Après de multiples tournées à succès et plus de 2 millions de billets vendus, Messmer, connu et reconnu comme le Maître mondial de l’hypnose, repart sur les routes avec son spectacle 13Hz.
Il vous invite à plonger dans son univers mystérieux et hilarant, où la frontière entre la réalité et l’illusion disparaît, guidant vos pensées vers des territoires inexplorés.
Avec son charisme incomparable et son talent hors norme, Messmer vous emmène au cœur de vos pensées les plus profondes et vous entraîne dans un jeu subtil d’ondes cérébrales à 13Hz. Le Fascinateur vous transporte vers un état de conscience unique, où volonté et contrôle prennent une toute nouvelle dimension. Osez vivre l’expérience Messmer là où la maîtrise de soi rencontre la fascination.
Réservation obligatoire. .
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600
