Spectacle « Messe basse »

Cimetière dormant des Quatre-Nations 9 rue Desmoueux Caen Calvados

Début : 2025-08-28 20:45:00

fin : 2025-08-28 22:30:00

Date(s) :

2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30

Création théâtrale participative de la Compagnie L’Accord sensible.

Quand Agnès entre dans ce cimetière dormant, elle entend un son, une sorte de bruit sourd qui remonte à la surface de sa conscience. Au même moment, dans la pénombre, Jean apparaît. Un être étrange qui erre dans ce lieu rempli de mystères et de présences insoupçonnées.

INFOS PRATIQUES

Entrée payante / Réservation indispensable par mail direction@laccordsensible.fr ou 06 84 59 87 57.

Prix des places au choix tarif solidaire pour les personnes aux revenus modestes (7€), plein tarif (15€), soutien compagnie (20€).

Règlement sur place, uniquement en espèces ou en chèque.

Placement libre.

Ouverture du cimetière pour les spectateurs dès 20h45. La pièce sera jouée à la tombée de la nuit, vers 21h30.

En extérieur, il risque de faire froid, pensez à vous munir de vêtements chauds si besoin !

A partir de 8 ans.

Conception / Mise en scène François Lanel

Écriture de plateau / Fabrication collective

Avec Agnès Serri-Fabre, Jean Remy

Chœur Inès Achard, Théophile Clément-Lopez, Virgile Durrieu de Madron, Louis-Marie Feuillet, Jeanne Gaunet, Isabelle Hanout, Sylvie Jacqueline, Anne Kazmierszak, Clémentine Lemesle, Anna Masson, Nadine Prioult, Sandrine Sarasin

Collaboration artistique Mathilde Rouquet

Scénographie / Création costumes Magali Murbach

Création sonore Perig Villerbu

Régie son Nicolas Tritschler

Composition vocale Deborah Lennie

Création lumière Damiano Foà

Assistant lumière Thomas Desportes

Menuiserie / Régie plateau Grégory Guilbert

Diffusion Philippe Chamaux

Assistante stagiaire à la mise en scène Anne Gouineau

Remerciements particuliers à Claire Le Plomb qui a participé à la conception de la pièce.

Production L’Accord sensible

Coproductions Comédie de Caen / CDN de Normandie, Théâtre de la Ville de Saint-Lô, Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie

Soutiens Union Européenne / Programme LEADER GAL du Pays de Coutances, DRAC Normandie, Région Normandie, Département de la Manche, Département du Calvados, Communauté urbaine Caen la mer, Communauté de communes Coutances mer et bocage, Ville de Caen, Ville de Hambye, Université Caen Normandie, CCI Caen Normandie, ODIA Normandie

Partenariats Les Aventurier-e-s, La Coopérative Chorégraphique, Association Hambyançons-nous, Soleviam Conseil, Radio Phénix .

Cimetière dormant des Quatre-Nations 9 rue Desmoueux Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 59 87 57 direction@laccordsensible.fr

English : Spectacle « Messe basse »

Participatory theatrical creation by Compagnie L’Accord sensible.

When Agnès enters the sleeping cemetery, she hears a sound, a kind of muffled noise that rises to the surface of her consciousness. At the same moment, in the half-light, Jean appears.

German : Spectacle « Messe basse »

Partizipative Theaterkreation der Compagnie L’Accord sensible.

Als Agnes den schlafenden Friedhof betritt, hört sie einen Ton, eine Art dumpfes Geräusch, das an die Oberfläche ihres Bewusstseins dringt. Im selben Moment erscheint im Halbdunkel Jean.

Italiano :

Creazione teatrale partecipativa della Compagnie L’Accord sensible.

Quando Agnès entra nel cimitero addormentato, sente un suono, una specie di rumore ovattato che sale alla superficie della sua coscienza. Nello stesso momento, nella penombra, appare Jean.

Espanol :

Creación teatral participativa de la Compagnie L’Accord sensible.

Cuando Agnès entra en el cementerio dormida, oye un sonido, una especie de ruido sordo que sube a la superficie de su conciencia. En ese mismo momento, en la penumbra, aparece Jean.

