Spectacle Messmer 13Hz Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc dimanche 12 avril 2026.

Rue Pierre de Coubertin Hermione Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-12 16:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

2026-04-12

Dans 13Hz, Messmer vous invite à entrer dans son mystérieux et hilarant univers où la frontière entre la réalité et l’illusion s’efface, pour diriger vos pensées vers des territoires inconnus. Avec sa présence charismatique inégalée et son talent exceptionnel, le recordman en hypnose collective avec 1066 personnes hypnotisées en moins de 5 minutes, vous plonge au cœur de vos pensées les plus profondes avant de vous guider à travers un jeu subtil d’ondes cérébrales à 13Hz.

Le fascinateur vous entraîne vers un état de conscience unique où la volonté et le contrôle de nos vies prennent une nouvelle dimension.

Osez découvrir l’expérience Messmer, où la maîtrise de soi et la fascination se rencontrent. .

Rue Pierre de Coubertin Hermione Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 01 53 53

