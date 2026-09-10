Informations pratiques

Blotzheim

Spectacle – Michael Jackson

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-02-27 21:00:00

fin : 2027-02-27 22:30:00

Date(s) :

2027-02-27

Le temps d’une soirée exceptionnelle, plongez au cœur de l’univers mythique de Michael Jackson. De Thriller à Billie Jean, en passant par Smooth Criminal et Beat It, redécouvrez tous les grands hits qui ont marqué l’histoire de la musique.

Que vous soyez fan de la première heure ou simplement amateur de grands spectacles, préparez-vous à chanter, vibrer et exécuter vos meilleurs moonwalks. .

777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 77 accueil-blotzheim@groupebarriere.com

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English :

L’événement Spectacle – Michael Jackson Blotzheim a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue